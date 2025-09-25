【馬券のツボ】≪ここが買い≫4歳馬がいい。過去10年で【4・3・4・23】と世代別成績でトップ。勝率11.8％、連対率20.6％と良績を誇る。一昨年は1〜4着と上位独占。昨年も4歳馬ルガルが勝った。≪ここが心配≫過去10年の性別成績を見ると牝馬は3勝と劣勢に映る。牡、セン馬で7勝を挙げている。7連対はあるが、勝ち切るまでには至っていない。