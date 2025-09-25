秋の快速王決定戦「第59回スプリンターズS」の最終追いが24日、行われた。美浦ではサトノレーヴがWコースで“進化”の走り。海外経験を積んで成長した今年の高松宮記念覇者が、史上6頭目の同一年春秋スプリントG1制覇へ盤石の態勢を整えた。函館スプリントSを制して勢いに乗るカピリナは坂路でしまい鋭い伸びを披露。鞍上の戸崎圭太（45）は中山3週連続重賞ジャックを狙う。サトノレーヴが見た“世界”。その経験こそが彼をま