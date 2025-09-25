広島の新井貴浩監督（４８）が来季も指揮を執ることが２４日、分かった。２年連続のＢクラスが決定しているが、松田元オーナー（７４）の信頼は不変。「絶対に成果を出してくれると思っている」と若手育成への取り組みを評価し、続投させる意思を示した。来季が就任４年目となる指揮官も球団からの信託を受けて、決意を新たにした。若手を育てながら常勝チームを作り上げる−。新井監督が抱く長期的プランに球団は改めて最大限