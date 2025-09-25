【馬券のツボ】≪ここが買い≫近2年、モレイラは芝1200メートルで17戦して12戦で3着以内に入っている。連対率58・8％、複勝率70・6％と圧倒的な数字を残す。マジックマンには逆らえない。≪ここが心配≫近10年、海外帰りの馬は【0・0・0・8】と一度も馬券に絡んでいない。21年はチェアマンズスプリントプライズ（6着）から臨んだダノンスマッシュが1番人気に支持されたが、6着に敗れた。