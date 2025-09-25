【ワシントン＝田中宏幸】２４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は続落し、前日比１７１・５０ドル安の４万６１２１・２８ドルだった。高値で推移していたＩＴ銘柄を中心に利益確定の売りが優勢となり、製薬大手アムジェンやＩＴ大手ＩＢＭなどの値下がりが目立った。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は７５・６１ポイント安の２万２４９７・８６だった。