円熟の6歳、トウシンマカオが悲願成就に向け着実に一段上げた。阪神遠征のセントウルS3着から中2週。鞍上の横山武に派手なアクションはない。坂路でゴール前で軽く仕掛けて、4F51秒8。ビービーエフォート（3歳2勝クラス）に内から機敏に並びかけ、楽に併入した。フィニッシュの後は体が完全に前に出ていた。横山武は「僕が騎乗して坂路で乗るのは初めてだけど、当該週ということでしまいはサラッと。折り合いは比較的落ち着い