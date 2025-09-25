¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡¢TikTok¡Ø»ä¤Î²Ä°¦¤¤Ëå¤ò¤ß¤Æ¡£¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦À¶ÌîºéÆà¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë43¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£½é¿åÃå»Ñ¤Ç´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û³ØÀ¸Éþ»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÀ¶ÌîºéÆà¡Ê¤Û¤«6Ëç¡Ë¡Öº£Ç¯½é¤ÎÀîÍ·¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÀî¤Ç¿åÍá¤Ó¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥¹¤Ç¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëÀ¶Ìî¡£Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä²ÖÊÁ¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ä