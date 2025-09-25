◆スプリンターズＳ追い切り（２４日・美浦トレセン）秋Ｇ１開幕戦の第５９回スプリンターズＳ（２８日、中山）の追い切りが２４日、各地で行われた。同一年春秋Ｇ１スプリント制覇を狙うサトノレーヴはジョアン・モレイラ騎手（４１）＝ブラジル拠点＝が騎乗し、美浦・Ｗコースで迫力十分の動き。最高評価の「Ｇ」となり、角田晨記者は「見た」で分析した。モニターに表示された５ハロン６６秒４―１１秒５のタイムを目にした