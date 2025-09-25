インスタグラムで報告米大リーグ・ドジャースの本拠地で野球観戦したことを、日本の女優が報告。人気芸人である夫との夫婦仲睦まじい姿とともに、遭遇した「サプライズ」を報告した。グラウンドをバックに、ドジャースのユニホームを着用してアルファベットの「A」のポーズをしたのは、舞台などで活躍する女優・タレントの清水みさと。隣で「L」の文字を作った人気お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄と共に「LA」の文字を作ると