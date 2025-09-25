8歳馬ウインカーネリアンは三浦を背にWコースへ。ヴァイルマティ（5歳2勝クラス）を大きく追走。終始楽な手応えのまま加速する。最後は内から鋭く伸びて6F84秒7〜1F11秒6、半馬身先着した。主戦の三浦は「ここまで順調に乗り込めている。とても良かった」と衰えを感じさせない動きに手応えを感じた。「しっかりと自分の形の競馬をつくっていくつもり」と展開の鍵を握る。