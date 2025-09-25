ドロップオブライトは坂路でしまいに重点を置いて4F55秒3〜1F12秒2。野元助手は「輸送もあるのでテンはゆっくりで、しまいを伸ばしました。時計は予定通り」と納得の表情。夏場に3戦し、走るたびに着順を上げ、顕著に調子を上げてきた。「体の張り、体幹はしっかりしています。2走前のCBC賞（4着）は上がり最速（32秒3）をマーク。一発に期待したい」と力を込めた。