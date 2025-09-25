CBC賞2着ジューンブレアは坂路4F50秒9を刻んだ先週20日が実質的な最終追い。この日はCWコースで4F53秒0〜1F11秒6にとどめた。武英師は「坂路の馬場が重そうだったのでCWコースに変更。反応を確かめる程度で指示通りの時計。動きも理想通り」と穏やかな口ぶり。「間隔はそう空いていないけど前走と比べて馬体のゆがみもなく、いい状態」と上昇ムードを伝えた。