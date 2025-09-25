ヤマニンアルリフラは坂路併走で4F58秒9〜1F11秒9。全体時計こそ遅いがゴール前、促されると軽快に伸びてヤマニンサンパ（7歳オープン）に半馬身先着した。斉藤崇師は「先週より反応が良く、動きはいい」と上積みを強調する。2走前の北九州記念で重賞初制覇。前走CBC賞12着を踏まえて「もう少し（流れに）乗せていって、取れた位置で競馬ができれば」とイメージした。