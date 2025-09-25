セントウルS7着ヨシノイースターは坂路単走で上がり重点。ラスト1F12秒2で、きびきび駆け上がった。中尾師は「中2週なので反応を見ながら、やりました。良かったですよ。落ち着いていて硬さも取れています」と及第点を与えた。中山は【2・0・1・1】と好成績。「相性がいいですね。メンバー次第ですが大崩れはないと思います。少し軟らかめの馬場で走れたら」と好走を期待した。