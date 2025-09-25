ピューロマジックはCWコースでミッキーゴージャス（5歳オープン）と併せ馬。僚馬の後ろで行きたがるのをなだめ、ゴール前で仕掛けるとラスト1F11秒0で内から約半馬身差に詰め寄った。6走ぶりのコンビとなる松山は「精神的に大人になって落ち着きがあります。我慢して、しっかり動けていました」と上々の感触。「中山千二の舞台でどうなるかですね」とポイントを挙げた。