2年ぶりのG1勝利を狙うママコチャは坂路単走。岩田望を背に行きっぷり良く4F52秒1〜1F12秒3を刻んだ。前走セントウルS2着に続き、4度目のコンビとなる鞍上は「前走の疲れが残っていないか、最後の反応を確認しました。フレッシュで、いい感触」とうなずく。池江師は「息の入りが良くなりました。（4着だった）昨年よりいい感じだと思います」と上積みを強調した。