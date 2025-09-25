速い時計は要らない。前哨戦のセントウルSを制したカンチェンジュンガは初コンビの坂井が騎乗し、坂路4F56秒6〜1F12秒8で流した。庄野師は「本番に向けて、しまいの反応をしっかり確認してもらいました。いつでも、はじけそうな手応え。指示を待つ感じも良かった」と気配の良さを伝える。前走は休み明けで結果を出したが元来、叩き良化型。超ド級の切れ味で再び驚かせる。