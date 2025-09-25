当レース連覇が懸かるルガルは開門直後の坂路を豪快に加速ラップで駆け上がった。ラスト1F11秒6はこの日の栗東坂路で最速だ。杉山晴師は「（雰囲気は）今春より昨年に近い感じ。いい意味で気持ちに余裕がある」と好気配をアピール。前走チェアマンズスプリントプライズ5着については「近くの馬に反応してゲートを決められなかった。うまく出られたら」と分析。スタートが鍵だ。