ペアポルックスは坂路を軽快に駆け上がり、4F52秒2〜1F12秒1をマーク。梅田師は「気を抜かない程度にハミをかけて、息の入りが良かった。ここまで至って順調」と感触を口にする。前走キーランドCは先行して見せ場十分に2着。4歳秋を迎えて充実している。「二の脚はG1でもトップクラス。いい位置に付けられるし、100％の競馬でどこまでやれるか」と期待を寄せた。