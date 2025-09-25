【ニューヨーク共同】中国の習近平国家主席は24日、米ニューヨークの国連本部で開かれた気候サミットでビデオ演説し、温室効果ガス排出量を2035年までに「ピーク時と比べて7〜10％削減する」との新たな目標を発表した。