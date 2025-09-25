「社会人野球日本選手権・近畿地区最終予選、日本生命６−４パナソニック」（２４日、わかさスタジアム京都）今秋ドラフト候補の日本生命・谷脇弘起投手（２３）が３回戦のパナソニック戦に先発し、６回１／３を７安打２失点と好投した。四回まで毎回安打を浴びながらも要所で崩れず。この日最速は１４６キロで粘り強く試合を作り「どれだけ打たれても点を取られなければ負けない」とうなずいた。ネット裏ではソフトバンク、