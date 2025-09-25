ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」は２４日、１０月２５〜２６日に開催するキルギス大会２日目の目玉カードとして、元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３０）＝メキシコ＝がＷＢＣアジア・フェザー級王者サタポーン・サアット（タイ）と同級１０回戦で戦うと発表した。ネリはメキシコからオンライン会見に出席し「この試合に勝って、もっと強い相手とビッグ