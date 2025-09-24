シャオミは、新たなOS「Xiaomi HyperOS 3」をグローバル向けに発表した。 新たなデザイン HyperOS 3では、ロック画面やホーム画面のデザインが刷新され、システムアプリアイコンも一新。さらに、新しいアニメ調キャラクターのウィジェットや新形式のウィジェットが利用できるようになった。 また、インカメラのパンチホール周辺に通知などを表示する「Xiaomi HyperIsland」を搭載。「ラ