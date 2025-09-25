麻薬取締法違反罪で３日に逮捕され、２２日に起訴された俳優・清水尋也被告（２６）が２４日、東京地裁に保釈を認められ、保釈保証金２００万円を納付。勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈された。清水被告は同署入り口前で報道陣に対応し、深々と頭を下げて謝罪した。また、警視庁薬物銃器対策課は同日までに、清水被告と共謀して大麻を所持したとして、同法違反の疑いで俳優・遠藤健慎容疑者（２４）らを逮捕した。端正なマス