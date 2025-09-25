きょうは低気圧が北海道を通過し、それに伴う前線が本州に接近します。この影響で、特に北日本では雨も風も強まって荒れた天気となるでしょう。関東から沖縄でもあちこちでにわか雨がありそうです。低気圧に向かって風が吹き込むため、これまでの北よりの風から一転、きょうは湿った南風となるでしょう。日が差すとムシムシと暑く感じられそうです。あすはさらに気温が上がり、真夏日が続出するでしょう。（気象予報士・森本 啓介