【ロンドン共同】鉄道分野のデザインをたたえる国際的な「ブルネル賞」の受賞結果が24日に発表された。車両部門でJR西日本の長距離観光列車「ウエストエクスプレス銀河」とJR九州の電車「DENCHA（デンチャ）」、駅舎部門で上野駅公園口駅舎と長崎駅が選ばれた。