「大相撲秋場所・１１日目」（２４日、両国国技館）隆の勝が竜電との２敗対決をはたき込み、９勝目を挙げ優勝争いに残った。西方力士が最初の一番から９連勝して迎えた嫌な流れを発奮材料に、東方で最初の勝利を呼び込んだ。昨年名古屋場所で優勝決定戦に進んだダークホースが一発を狙う。横綱豊昇龍は関脇霧島を上手投げで退け、無傷１１連勝で単独トップを維持。大の里は小結高安を突き出し、１敗を守った。２敗は隆の勝、正