◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）西十両３枚目の錦富士が９勝目を挙げ、来場所での幕内復帰が有力となり、１８８３年から１４２年続く青森県出身の幕内力士の座は死守される見通しとなった。十両・錦富士が、１４２年続く青森県出身の幕内力士が途絶える危機の中、再入幕へ大きく前進する貴重な９勝目を挙げた。緊張の一番を乗り越え「ホッとする」と胸をなでおろした。立ち合いから突き押し自慢の荒篤山を下から