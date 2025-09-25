巨人は２４日、近藤大亮投手（３４）が今季限りで引退すると発表した。浪速から大商大、パナソニックを経て１５年ドラフト２位でオリックス入団。２３年１１月に金銭トレードで巨人入りしたが昨季は１軍登板がなく、今季も３月１３日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で右肩のけん板を断裂し、リハビリに取り組んできた。２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）が現役最後の登板となる見込み。近藤は球団を通