“ベイキラー”の巨人・岸田行倫捕手（２８）が２４日、２位奪取へ必勝を期した。２・５差で追う２位・ＤｅＮＡと２６日から２連戦（横浜）に臨む。ＣＳ第１ステージの本拠開催をつかむためには落とせない。攻守で中心を担う岸田は「みんなそう思っていると思うので、勝てるように頑張ります」とナインの思いを代弁した。ＤｅＮＡにめっぽう強い。昨季、同戦で打率３割２分４厘、１本塁打、８打点の好成績を残し、今季は１２試