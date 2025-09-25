お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「男性編」と題し、男性視聴者から寄せられたお悩みに答えた。１歳半の娘を持つ２０代男性からお悩みが寄せられた。共働きであることを明かした上で、「悩んでいることが、妻が２人目を望んでいるということです。私は正直今の生活で手一杯と感じており、仕事も重要なポジションに就いたこともあ