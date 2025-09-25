「白いブランコ」「また君に恋してる」などのヒット曲で知られる兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄・菅原孝（すがわら・たかし）さんが、１１日午後４時３４分、肺炎のため都内の病院で死去していたことが２４日、分かった。８１歳。所属事務所が発表した。１９日に神奈川県内の斎場で家族、親戚により密葬が行われた。弟で相方の菅原進（７８）は事務所を通じてコメントを発表。２８日に都内で行われるイベントで、孝さんについ