アニメーション映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が、22日までに日本を含む全世界での累計観客動員が6702万204人、興行収入823億5948万810円に達し、全世界で公開された日本映画として歴代興収1位を記録した。24日、ソニー・ピクチャーズエンタテインメントが発表した。日本では7月18日に公開され、67日間で動員2372万7443人、興収は歴代2位となる341億8647万400円を記録。8月から海外で順次公開され、