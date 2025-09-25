日本ハム・北山亘基投手（２６）が２４日、個人目標の意識を封印して、先発する２５日の西武戦（ベルーナ）にかける姿勢を示した。白星を挙げれば開幕前から目標に掲げてきた今季１０勝目となる状況で「チームが勝つことに全力で貢献することが大事。そこはもう今は関係ない時期」と言い切った。１８日のソフトバンク戦では七回途中１失点の力投も、救援陣が逆転された。その試合前には、プロ４年目で自身初となるシーズン規定