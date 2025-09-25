リーグ2位タイの12勝を挙げている阪神・村上が、あす26日の中日戦（甲子園）で予定される次回先発で、勝率第1位のタイトルとチームのカード勝ち越しでの“完全優勝”に向け「勝てばタイトルも狙えるので、勝ちたい」と一点集中で意欲を燃やした。勝率第1位の資格は「シーズン13勝以上挙げた投手のうち、勝率が最も高い投手」。村上は勝率・750でリーグトップだが、勝たないことには条件はクリアできない。13勝を果たせば、仮に