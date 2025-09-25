阪神・大竹が先発予定の27日中日戦（甲子園）で10勝に挑む。移籍初年度から3年連続2桁勝利なら、球団左腕初。球団創設90周年に偉業へ挑む8年目左腕は「特に何も変えない」と平常心を強調した。今季0勝1敗、防御率5.40と相性が良くない相手にも「記録や立場にモチベーションを求めていない。1勝目も10勝目もやることは変わらない」。CSファイナルSでの登板を見据え、淡々と凡打を積み重ねる。