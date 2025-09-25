リスクを取らなければリターンは生まれにくいため、プロジェクトマネージャーはリスクをある程度許容することが必要です。リスクマネジメントにおいて、あらかじめ基準を決めて対処法を用意しておくことが重要だといいます。後藤彰弘氏の著書「予測不能な時代に確実に成功へ導くプロジェクトマネジメント」（幻冬舎メディアコンサルティング）より、詳しくみていきましょう。リスクを可視化し合理的に対応するリスクがないところ