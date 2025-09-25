「ロッテ５−０西武」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）２０歳のロッテ・木村が圧巻の投球を披露した。最速１５２キロの直球主体の投球で七回１死までパーフェクト。自己最多の１２３球を投げて被安打３、プロ入り初、今季チーム初の完封勝利を飾った。「一番の持ち味は真っすぐ。どんどん投げていって、自分の投球ができました」と笑顔を見せた。六回にロッカーで友杉に「ヒット０本やん」と伝えられた。直後に初安打を