自厩舎のアロヒアリイの調教をサポートするため渡仏したルーキー舟山瑠泉（19＝田中博）のフランス初騎乗が決まった。25日のシャンティイ3R（クラス2、芝直線1200メートル）でカリズマティックチック（牝3＝C・ブータン）とコンビ結成。仏G1馬ルアーヴルを所有していたジェラール・オーギュスタン・ノルマン氏とブータン師の共有馬で、7頭立ての5番枠に入った。C・デムーロやギュイヨン、バシュロら名手との競演。師匠の田中博