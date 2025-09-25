８月に左手指の手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が２４日、神奈川・横須賀市内の２軍施設で練習後に取材に応じた。前日から屋外でフリー打撃を開始しており、１０月１１日から始まるＣＳファーストＳに向け「そこで行ければ一番いいと思います」と照準を定めた。打撃の感覚について「まだミスショットも多いですし、まだまだです」と話したが、「少し早めの調整にはなっていますし、早めの回復にもなっていると思い