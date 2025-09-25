「楽天３−８ソフトバンク」（２４日、楽天モバイルパーク）楽天はソフトバンクの土壇場で見せる力を前に、屈するしかなかった。明暗分かれた両先発に、かみ合わない打線。試合後の三木監督は「何とか守りで粘りながらっていうところだったけど、先に点を取られて、向こう優位に進んでしまったところが今日は苦しい展開に、モイネロ投手だったし」と険しい表情で振り返った。先発のヤフーレが３回１／３を５失点と早期ＫＯさ