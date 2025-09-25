なにわ男子の大西流星（24）が24日、都内でナチュラルコスメブランド「SABON」のスクラブ洗顔料「フェイスポリッシャークラリファイング」の発売記念イベントのオープニングセレモニーに出席した。新商品をプレゼントするなら親とし、「この間お父さんが“俺もええスキンケアしたいねんな”と初めて言ってくれた。父と美容トークする日が来ると思わなかった。記念日に贈りたい」とほほ笑ましい関係性を話した。父親につい