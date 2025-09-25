新潟県上越市で廃業した老舗旅館をホテルやオフィスのほか、観光情報発信の機能を備えた複合型旅館へとリノベーションする工事が進んでいます。目指すのは地域全体の活性化です。 ■歴史ある老舗旅館を“複合型旅館”に！ 上越市高田駅近くの仲町商店街で明治初期から150年にわたり愛されてきた『旧鈴木旅館』。10年前ほどに廃業しましたが、新たな“鈴木旅館”として生まれ変わらせようとリノベーション工事が進