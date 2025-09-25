阪神は今秋のドラフト会議で、長距離砲を補強ポイントにしていることが２４日、分かった。ドラフト１位候補で競合必至の創価大・立石正広内野手（４年）をはじめ、右のスラッガーの法大・松下歩叶内野手（４年）、スイッチヒッターの仙台大・平川蓮外野手（４年）をリストアップ。この日は西宮市内の球団事務所でスカウト会議を開き、候補選手の現状の確認などを行った。運命のドラフト会議まで約１カ月。２年ぶりのリーグ優勝