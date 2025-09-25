9月25日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害）県道・・・玉名郡和水町江田（スピード違反）国道266・・・天草市河浦町新合（スピード違反）  ＜午後＞国道267・・・人吉市東大塚町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩