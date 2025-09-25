「ウエスタン、阪神２−５広島」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）格の違いを見せつけた。阪神・石井が７日の広島戦以来の実戦登板で、圧巻の投球を披露。最後まで感情を一瞬も漏らさず、ベンチへゆっくりと歩いて大歓声を浴び続けた。視察に訪れた藤川監督に万全の状態を見せつけた。「真っすぐの質はすごく、自分の中で投げ切れたのは良かったかな」六回、名前がコールされると観客からどよめきが起こった。石井は軽