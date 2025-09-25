大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月23日(日本時間24日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平（31）は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。 投手としては6回を投げ無四球、8奪三