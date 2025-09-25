巨人の阿部慎之助監督（４６）が２４日、ドラフト１位ルーキー・石塚の起用プランを明かし、さらなる成長に期待した。「近未来レギュラーを張ってもらわないといけない人だから」とした上で、守備位置については「今のところはショート一本で」と明言。本職の遊撃には泉口が定着していて、今季は主に代打で経験を積ませる方針を示した。高卒１年目の１９歳は２３日の広島戦（マツダ）で代打でプロ初安打。初球を中前に運んだ打