巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が２４日、高卒新人野手では球団史上初のＣＳ出場へアピールを誓った。２３日の広島戦（マツダ）でプロ初安打をマーク。２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以降も１軍に同行することが決まった。「１本出たので、あとはもう思い切っていける」とレギュラーシーズン残り５戦でさらなる快音を響かせる。待望の一打から一夜明けた朝。石塚は「よく寝られました！」と広島駅の新幹線ホームに現