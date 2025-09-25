SnowManの向井康二（31）が24日、都内で日本とタイの合作映画「（LOVESONG）」（監督ウィーラチット・トンジラー、10月31日公開）のジャパンプレミアに登場した。森崎ウィン（25）とダブル主演で、2人の男性の再会から始まる物語。自身の運命の再会を聞かれ「2度目のスタンプ」と回答。今作だけでなくタイのドラマにも出演し、両国を何度も往復。入国審査での出来事で「ぱっと（パスポートを）出したら“またあんた来たん